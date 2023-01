Bryan Coquard boekt in de Tour Down Under zijn 1e WorldTour-zege: "Hier heb ik lang op moeten wachten"

Bryan Coquard heeft in de Tour Down Under zijn 1e koers in de WorldTour gewonnen. Na de streep was hij duidelijk in de wolken.

Na de streep in Willunga Township sprak de glimlach van Bryan Coquard (Cofidis) boekdelen. "Hier heb ik lang op moeten wachten", vertelde hij in het flashinterview. "Op een overwinning in de WorldTour heb ik 10 jaar op gehoopt. Ik ben zo blij en zo trots met deze zege. In mijn carrieère won ik al veel, maar nog nooit op dit niveau. Ik ben ontzettend blij." Het was wel geen gemakkelijke etappe door de sterke wind. "We moesten oppassen voor waaiers en uiteindelijk zaten we met 2 van de ploeg in de 1e groep", ging hij verder. De andere renner was Alexis Renard. "Renard deed een perfecte lead-out voor de sprint. Dus ik moet hem bedanken", besloot Coquard die al voor de finishlijn kon beginnen juichen.

