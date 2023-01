Tim Merlier pakt in Zonnebeke eerste zege in het veld sinds 2014 na afwezigheid van zowat alle toppers

Tim Merlier heeft nog eens gewonnen in het veld.

De cross in Zonnebeke was wat het slachtoffer van de Wereldbeker in Benidorm op zondag. Heel wat toppers waren al in Spanje door een stage en bleven daar dus ook. Onder meer Tim Merlier en Gianni Vermeersch waren de blikvangers.

Niemand stak er echt bovenuit in Zonnebeke en halfweg waren er nog heel wat renners samen. De namen: Loockx, Soete, Kamp, D. van der Poel, Merlier, Ferdinande, Belmans en Baestaens. Onder meer Merlier, Kamp en Ferdinande probeerden er vandoor te gaan, maar werden telkens terug gehaald door de rest.

Merlier, Baestaens, Van der Poel en Kamp bleven nog vooraan over, maar in de voorlaatste ronde ging Merlier er voor een derde keer vandoor. En dat was ook de goede keer. Al snel had hij een voorsprong van meer dan tien seconden.

Merlier won zo in Zonnebeke, zijn eerste overwinning in het veld sinds oktober 2014. Het is zelfs zijn eerste in België als prof. Ryan Kamp werd tweede op negen seconden, David van der Poel werd derde op veertien seconden. Vincent Baestaens werd vierde op 21 seconden, Lennert Belmans werd vijfde op 28 seconden.