VOORBESCHOUWING: Bahrain-Victorious is kwaliteit kwijt, maar kan nog altijd op sterke kopmannen rekenen

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Bahrain-Victorious.

SAMENSTELLING PLOEG

Bahrain-Victorious heeft op veel fronten renners die voor de overwinning kunnen meedoen. Er is Matej Mohoric, die vorig jaar Milaan-San Remo won, voor het eendagswerk.

Voor de sprint rekent de ploeg op Jonathan Milan en Phil Bauhaus die al in de Tour Down Under toesloeg. Ook trok de ploeg Andrea Pasqualon voor de sprints aan.

Verder zijn er heel wat klimmers en klassementsrijders. Er zijn Mikel Landa en Pello Bilbao. Daarnaast is er nog altijd oude krijger Damiano Caruso. Verder rekent de ploeg op Gino Mäder, Fred Wright, Jack Haig en Wout Poels.

PLUSPUNTEN

Zoals al eerder gezegd, heeft Bahrain-Victorious veel pionnen voor de bergen. Landa, Bilbao, Caruso en Haig bewezen in het verleden al dat ze een goed klassement in een grote ronde kunnen rijden. Met Mäder en Wright hebben ze ook 2 opkomende mannen die in het verleden al dingen lieten zien.

De ploeg heeft niet zo veel voor het de kasseiklassiekers te bieden, maar met Matej Mohoric hebben ze wel een uitstekende kopman. In 2022 reed hij een voortreffelijk voorjaar met winst in Milaan-San Remo, top 5 in de E3 en Parijs-Roubaix en top 10 in Gent-Wevelgem.

MINPUNTEN

Al een paar jaar hangt er een dopinggeur rond Bahrain-Victorious. Aan de vooravond van 2021 was er een inval en ook in 2022 waren er huiszoekingen. Ook bevestigde Europol dat er een officieel onderzoek naar de ploeg is. Dat is niet goed voor het imago van de ploeg en de renners.

Die zaak was ook een van de redenen dat Dylan Teuns in het midden van 2022 naar Israël-Premier Tech trok. Voor Bahrain-Victorious is dat ook een serieuze aderlating, want de voorbije jaren stond Teuns garant voor goede resultaten in grote koersen. Zo won hij in 2022 de Waalse Pijl. Als de zaak aansleept of terug opduikt, kunnen nog andere renners Teuns' voorbeeld volgen.

X-FACTOR

In 2022 was Mohoric de man van de ploeg. Hij begon sterk in het voorjaar en ook in het najaar reed hij enkele uitslagen met nog de eindwinst in de CRO Race. Hij is 28 en in theorie is hij zo aan zijn beste jaren bezig. Het zou niet verbazen dat hij de lijn van 2023 doortrekt.