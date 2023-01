Van der Haar ziet Pidcock als grote favoriet in Benidorm: "Hij is veel technischer dan Van der Poel en Van Aert op dit moment"

Tom Pidcock duikt voor het laatst het veld in dit seizoen.

In het Spaanse Benidorm staat de voorlaatste manche van de Wereldbeker op het programma. Het is ook de laatste confrontatie tussen de Grote Drie dit seizoen, want Pidcock rijdt zijn laatste veldrit van het seizoen.

De Brit verdedigt zijn wereldtitel over twee weken in Hoogerheide niet. In Benidorm krijgt hij dus een laatste kans om Van Aert en Van der Poel te kloppen in één veldrit, iets wat nog niet lukte dit seizoen.

Volgens Lars van der Haar heeft Pidcock ook een grote kans in Benidorm. "Hij is veel technischer dan Van der Poel en Van Aert op dit moment, en heeft ook meer gecrost en gemountainbiket. Mathieu maakt daarnaast technisch veel fouten. Wout is wel echt heel goed, maar gaat hij hier zijn WK willen vergooien door met zijn knie op een steen te belanden in een afdaling?", zegt de Nederlandse kampioen bij HLN.