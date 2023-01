VOORBESCHOUWING: Cofidis met garantie op ritzeges en sleutelrenners die op leeftijd beginnen te komen

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Cofidis.

SAMENSTELLING PLOEG

Cofidis heeft al jaren de traditie om verschillende Belgische renners in zijn rangen te hebben. Ook in 2023 is dat het geval. Piet Allegaert gaat voor zijn 4e seizoen, terwijl Jelle Wallays aan zijn 3e begint. Christophe Noppe komt erbij.

De sprinters van de ploeg zijn Bryan Coquard en Max Walscheid. Al zijn Axel Zingle en Davide Cimolai ook rap aan de meet.

Guillaume Martin is al enkele jaren de klassementsman binnen de ploeg. Naast hem zijn er de gebroeders Jesús en José Herrada en Ion Izagirre. Met Simon Geschke en Anthony Perez hebben ze nog 2 rittenkapers in de ploeg.

PLUSPUNTEN

De basis van de ploeg is al enkele jaren dezelfde en de renners weten ondertussen al heel goed wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ze kunnen via het klassement en ritzeges voor succes in de grote rondes gaan. Ook in de sprint hebben ze een paar goede kanshebbers.

Ook rijdt Cofidis al jaren op een constant niveau. Meestal behalen ze 15 tot 20 ritzeges op het seizoen. Af en toe zit er wel een negatieve uitschieter tussen, maar ze herstellen zich snel. Zo behaalden ze in 2020 slechts 2 overwinningen. Een jaar later waren dat er al 12 en in 2022 zaten ze weer op hun gebruikelijke aantal (19).

MINPUNTEN

José (39) en Jesús (32) Herrada en Ion Izagirre (33) zijn al enkele jaren belangrijk voor de ploeg, maar ze beginnen ook op leeftijd te komen. Ook Simon Geschke (36) en Anthony Perez (31) zijn al de 30 voorbij. Cofidis moet zo op termijn ook aan verjonging denken.

Cofidis wint elk jaar wel heel wat koersen, maar die zijn vooral op Franse bodem en niet op het hoogste niveau. Vaak gaat het om een wedstrijd van 1e categorie. In het licht van de WorldTour-licenties kan dat een probleem worden, want die wedstrijden leveren, zeker na de herziening van de puntenverdeling, een pak minder UCI-punten op.

X-FACTOR

Guillaume Martin (29) is al enkele jaren een vaste klant in het algemene klassement van de belangrijkste rittenkoersen. Zo geeft hij Cofidis de nodige extra aandacht. In 2022 koppelde hij dat ook met 2 overwinningen. Ook is hij in theorie aan zijn beste jaren bezig. Daar kan Cofidis alleen maar bij varen.