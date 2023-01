VOORBESCHOUWING: EF Education-EasyPost probeert met goede transfers beter te doen dan in 2022

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: EF Education-EasyPost.

SAMENSTELLING PLOEG

Tegenover 2022 versterkte EF Education-EasyPost zich gevoelig. Ze haalden Richard Carapaz binnen en hij is daarmee de nieuwe man voor de klassementen in de grote rondes. Zo moet hij op termijn Rigoberto Uran vervangen die ondertussen al 35 jaar is. Extra luitenanten zijn Mikkel Honoré (vlakke) en Andrey Amador (bergen) die ook het team kwamen versterken.

Een sprinter heeft het team niet echt, tenzij Jens Keukeleire zich er nog eens zou tussengooien, maar dat is alweer enkele jaren geleden. De ploeg is vooral gericht op het klimwerk. Naast Carapaz en Uran zijn er ook nog Hugh Carthy, Esteban Chaves en Neilson Powless die voor een klassement kunnen gaan.

PLUSPUNTEN

Met Richard Carapaz, Andrey Amador en Mikkel Honoré haalde het team 3 goede versterkingen binnen. EF probeert vooral met Carapaz te oogsten. Ze waren op zoek naar een nieuwe man voor de klassementen, omdat Rigoberto Uran wellicht zijn beste jaren al achter de rug heeft. Een goede klassementsrenner heeft ook een goede invloed op de helpers, want die kunnen bij goede prestaties van hun kopman ook boven zich uitstijgen.

EF Education-EasyPost is vooral gericht op de klassementen, maar ze hebben ook enkele renners die een neus voor de juiste ontsnapping hebben. Zo hebben ze Neilson Powless en Alberto Bettiol. Verder zijn er ook Magnus Cort en Mark Padun.

MINPUNTEN

De ploeg staat bekend als de meest alternatieve ploeg van het peloton en wijkt daardoor niet snel af van zijn oorspronkelijke ideeën. Daardoor leek het in 2022 even de foute kant op te gaan. De ploeg kende even degradatiezorgen, maar kon zich via een goede Vuelta redden.

EF Education-EasyPost heeft nauwelijks sprintgeweld. Daardoor is er een kleinere kans op een 'gemakkelijkere' zege, wat goed voor de teamsfeer zou zijn. Daardoor komt de druk ook extra bij de klimmers en klassementsrenners te liggen.

X-FACTOR

Richard Carapaz moet voor een nieuwe wind bij EF Education-EasyPost zorgen. Met zijn uitstekende klimkwaliteiten toonde hij in het verleden al een aantal keer dat hij een goed klassement in een grote ronde kan rijden. Zo stond hij al 4 keer op het podium van een grote ronde en won hij de Giro in 2019.