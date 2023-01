🎥 Bennett opent jaar meteen met zege in Ronde van San Juan, na werk Evenepoel moet loods Mørkøv sprinten

In de Ronde van San Juan begon Remco Evenepoel aan zijn jaar in de regenboogtrui. Sam Bennett was de sprinter die meteen kon vieren aan de meet.

Een massasprint stond in de sterren geschreven in de openingsetappe van - jawel - San Juan naar San Juan. Het wedstirjdverloop had weinig om het lijf, behalve dat een tiental vluchters toch probeerden om het onvermijdelijke te vermijden. Naarmate de etappe vorderde, vielen er dan steeds meer renners - gelukkig enkel figuurlijk - weg vooraan. Op naar de sprint dus maar. Remco Evenepoel had vooraf aangekondigd ook zijn deel van het werk te doen in de sprinttrein van Fabio Jakobsen. De wereldkampioen hield woord. Dat leverde echter geen zege op, mede door chaos aan een vluchtheuvel dat vele sprinttreintjes deed ontsporen. 🏆 Vuelta Internacional San Juan 2023🇦🇷



🏁 Terminó la primera etapa, la victoria fue para 🔥 Sam Bennett ciclista del @BORAhansgrohe con este 🕙 3hs 19' 16".



🥇 Sam Bennett

🥈 Michael Morkov

🥉 Giacomo Nizzolo#DondeTodoEmpieza #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/T3UooFBVGq — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 22, 2023 Weg sprintkans voor Jakobsen. Sam Bennett, de kopman van Bora-Hansgrohe, zat wel nog uitstekend gepositioneerd en maakte het dan nog af. Voor Soudal Quick-Step zat loods Mørkøv nog vooraan, de Deen puurde er nog een tweede plaats in de rituitslag uit. Nizzolo maakte de top 3 compleet.