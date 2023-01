Bijna alle prijzen uitgedeeld in Wereldbeker, enkel bij heren junioren niet: bekijk de standen met nog één cross te gaan

Met nog één cross te gaan in de Wereldbeker zijn bijna alle prijzen in dit klassement uitgedeeld. Sweeck is de winnaar bij de mannen elite en Nys bij de beloften, Van Empel de winnares bij de vrouwen. Molengraaf was dan weer de beste bij de dames junioren.

Enkel bij de heren junioren doet de laatste manche in Besançon er nog toe. Daar staat het Franse talent Bisiaux aan de leiding met een voorsprong van 26 punten, terwijl er nog 40 te verdienen zijn. In alle andere categorieën ligt de eindzege vast. Bekijk hieronder de top 3 in de verschillende categorieën. Heren elite 1. Laurens Sweeck 355 punten

2. Michael Vanthourenhout 309 punten

3. Eli Iserbyt 274 punten Dames elite 1. Fem van Empel 395 punten

2. Puck Pieterse 350 punten

3. Shirin van Anrooij 264 punten Heren beloften 1. Thibau Nys 160 punten

2. Jente Michels 96 punten

3. Tibor Del Grosso 90 punten Heren junioren 1. Léo Bisiaux 129 punten

2. Guus van den Eijnden 103 punten

3. Viktor Vandenberghe 94 punten Dames junioren 1. Lauren Molengraaf 160 punten

2. Célia Gery 94 punten

3. Ava Holmgren 94 punten