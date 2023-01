Evenepoel rijdt bijna op overstekende vrouw door blunder organisatie: "Gevaarlijk, onaanvaardbare laatste kilometer"

Remco Evenepoel werd op zijn eerste koersdag meteen geconfronteerd met een blunder van de organisatie, die nog veel grotere gevolgen had kunnen hebben.

Een vluchtheuvel deed het peloton in volle finale plots nog twee kanten opgaan. "Ik weet niet of de baan, bij het opdraaien van het lange rechte stuk, open of dicht was. Er stond helemaal niets aangegeven. Ik ging naar links, maar er staken nog mensen over. Ik reed bijna op een vrouw. Op volle snelheid, het was wel echt heel gevaarlijk", schetst Evenepoel de situatie in Argentinië bij Sporza.

"Het zou niet mogen dat er op 1,2 kilometer van de finish nog zo'n open stuk is waarbij we niet weten waar we moeten rijden. En dat er nog mensen oversteken ook. Het is gewoon jammer omdat we als ploeg perfect op de afspraak waren", vond Evenepoel. "Iedereen deed zijn werk hoe het moest en hoe het afgesproken was. Uiteindelijk kan Fabio Jakobsen helemaal niet sprinten door die miscommunicatie."

Dit. Bij het ingaan van de laatste kilometer. Het seizoen is begonnen, maar bij de organisatie van de Ronde van San Juan en de UCI tukken ze nog. https://t.co/qW8iF0DpQ9 January 22, 2023

"Het was al bij al een vrij hectische en misschien wel onaanvaardbare laatste kilometer", aldus de wereldkampioen, die nog verhaal ging halen bij de jury. "Ik wilde gaan vragen of iedereen dezelfde tijd ging krijgen, omdat er gaten waren gevallen. Bij lead-outs is het vaak koersen zonder nadenken."

"Ik was wel geschrokken door het feit dat er nog mensen overstaken", moest de man in de regenboogtrui bekennen. "Ons leek het geen mooie finale en misschien moeten hier wel lessen uit getrokken worden."