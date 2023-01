Bevestiging: ook in 2023 geen Halle-Ingooigem: "Willen geen financiële kater overhouden aan de wedstrijd"

De wedstrijd werd voor het laatst in 2019 georganiseerd.

Zondag verspreide zich al het gerucht dat Halle-Ingooigem na gemiste edities in 2021 en 2022, in 2020 vond er nog het BK plaats, er ook in 2023 geen editie zou plaatsvinden. Yvegem Sportief bevestigt dat nieuws nu.

Eric Demets van Yvegem Sportief legt uit. "We zijn niet zeker om ons budget rond te krijgen, en we willen geen financiële kater overhouden aan de wedstrijd. Daarom komt er geen Halle-Ingooigem in 2023", zegt Demets bij Het Nieuwsblad.

De vrienden van Halle, de andere partner in de organisatie van de koers, zouden in de zomer wel een wedstrijd willen organiseren. Dat zou een 1.2 koers zijn augustus terwijl Yvegem Sportief twee wedstrijden voor nieuwelingen wil organiseren.

Of er ooit nog een opvolger komt voor Dries De Bondt in 2019 is zeer onwaarschijnlijk. De Bondt won toen de 72ste editie voor de Nederlander Piotr Havik en Philippe Gilbert.