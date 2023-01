Fabio Jakobsen strooit met lof: "Misschien wel mijn snelste lead-out ooit"

Fabio Jakobsen won deze keer wel in de Ronde van San Juan. Hij ronde het voorbereidende werk af.

In de Ronde van San Juan schonk Fabio Jakobsen Soudal Quick-Step zijn 1e zege van het seizoen. "Ik ben blij, zeker na de 1e rit", vertelde Fabio Jakobsen na afloop tijdens het flashinterview. "Zondag sprak ik nog met de organisatie en ze hadden me beloofd dat we een normale finale zouden krijgen. Dat gebeurde ook en zo is het fijn koersen."

Ook had Jakobsen veel lof voor zijn team: "Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Michael Morkov: het is misschien wel mijn snelste lead-out ooit. Ik ben trots op hen en zonder Evenepoel zou ik niet kunnen winnen. Ik heb hem en de anderen echt nodig."