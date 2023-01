Jan Bakelants hekelt onder meer UCI in B&B Hotels-debacle: "Ze nemen er akte van en zeggen ze er niets van"

Jan Bakelants stopte onlangs als renner, maar is nog altijd scherp.

Jan Bakelants (36) stopte eind vorig jaar met wielrennen, maar geeft nog altijd graag zijn mening over het wielrennen. Bakelants zag onder meer het falen van het project van B&B Hotels met lede ogen aan.

"Ik zie tandeloosheid bij de UCI. Daar nemen ze er akte van en zeggen ze er niets van. Als ik een project zou hebben en ik trek er van vandaag op morgen de stekker uit, dan doe ik dat en word ik niet op het matje geroepen. Dat is verbazingwekkend", zegt hij bij Sporza.

Volgens Bakelants is het niet de eerste keer dat er zoiets voorvalt. "Dit gebeurt elke 3 jaar. Ik vind het mindblowing. Ik heb het nog geweten met het Pegasus-project, CCC stopte van vandaag op morgen... Ik kan talloze voorbeelden bedenken", zegt Bakelants nog.

Transfers mogen in het wielrennen maar op 1 augustus worden bekend gemaakt en Bakelants vindt dat een goede maatregel. "Maar blijkbaar wordt er geen audit gedaan om te kijken of je solvabel bent als je renners laat tekenen. Dat gebeurt pas in oktober. En dan stelt men vast dat er een probleem is. Dat is de wereld op zijn kop."