Mike Teunissen koos bewust voor overstap naar Intermarché-Circus-Wanty: "Soms zijn de omstandigheden zoals ze zijn"

De Nederlander koos voor een nieuwe uitdaging.

Na vier jaar Jumbo-Visma trekt Mike Teunissen (30) de komende twee jaar het shirt van het Belgische Intermarché-Circus-Wanty aan. En dat was een bewuste keuze van de Nederlander, ondanks dat hij zich goed voelde bij Jumbo-Visma.

"Het is wel zo dat ik de koersen wil rijden die ik het liefste rijd. Als het op een gegeven moment een beetje tricky wordt of ik Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kan rijden, dan is het gemakkelijker om die switch te maken", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Volgens Teunissen wou hij niet elke week vechten voor een laatste plaats in de ploeg tijdens het voorjaar. "Die concurrentie durf ik wel aan, maar in dit geval had ik meerdere alternatieven met een voornamere rol", zegt hij nog.

Teunissen vertrok wel in goede verstandhouding met de ploeg. "Het is ook niet zo dat ik daar graag weg wilde, en ze hadden me ook graag willen houden. Maar soms zijn de omstandigheden zoals ze zijn", zegt de Nederlander nog.