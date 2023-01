Sam Bennett en Fabio Jakobsen zorgen in San Juan meteen voor verderzetting van hun zegereeks

De twee eerste etappes in de Ronde van San Juan eindigden in een sprint.

In de eerste etappe koos Fabio Jakobsen nog de verkeerde kant van de weg samen met Remco Evenepoel en zag hij zijn eerste kans op winst meteen in rook opgaan. Sam Benett won de eerste rit.

De Ier zette zo zijn zegereeks voort. De sprinter van BORA-hansgrohe won al voor het tiende seizoen op rij, sinds 2013, minstens een keer in elk kalenderjaar. In totaal heeft Bennett nu 60 profzeges.

In rit twee was het dan toch prijs voor Fabio Jakobsen. Ook hij zette zijn zegereeks voort. Sinds zijn eerste profzege in Nokere Koerse in 2018 won Jakobsen ook ieder jaar zijn koers en zet hij die zegereeks ook in 2023 dus voort. Jakobsen zit intussen aan 39 profzeges.

Nog wat renners kunnen hun reeks voorzetten

Diego Ulissi en Peter Sagan kunnen dit jaar voor het veertiende seizoen op rij een koers winnen, Alexander Kristoff maakt jacht op zijn dertiende seizoen op rij met een zege, Arnaud Démare op zijn twaalfde. Nairo Quintana ziet zijn reeks van elf seizoenen op rij met een zege wellicht stoppen, omdat hij zelf zijn fiets aan de haak hangt.

.