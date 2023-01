🎥 Quinn Simmons verrast de sprinters, naar voorbeeld van Zdeněk Štybar, op autocircuit in San Juan

Geen sprint deze keer in de Ronde van San Juan.

De eerste en de tweede etappe in de Ronde van San Juan waren op een sprint geëindigd en gewonnen door Sam Bennett en Fabio Jakobsen. Dat zou in de derde etappe, die startte en eindigde op het autocircuit van San Juan Villicum.

Een kopgroep van acht Zuid-Amerikanen kleurde de ontsnapping, maar zij waren uiteindelijk een vogel voor de kat en het leek weer op een sprint te gaan eindigen. Maar op het autocircuit geraakten de sprintploegen niet georganiseerd.

Onder meer Remco Evenepoel probeerde de boel onder controle te krijgen voor Soudal-QuickStep, maar zijn ploegmaten volgden hem niet. Op zo'n 700 meter van de streep profiteerde Quinn Simmons van de situatie en versnelde op het autocircuit.

De Amerikaan had goed gekeken naar Zdeněk Štybar die in 2020 ook zo'n gelijkaardige actie opzette en won. En dat deed ook Simmons. De Argentijn Maximiliano Richeze probeerde nog, maar strandde in het wiel. Sam Bennett werd derde en blijft leider. Yves Lampaert was eerste Belg op plek acht.