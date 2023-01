Egan Bernal wil zich niet uitspreken over doelen in Tour: "Ik wil gewoon aan de start staan om te beginnen"

Egan Bernal fietst weer.

In 2022 beleefde Egan Bernal een horrorjaar met zijn zeer zware val op training begin januari. De Colombiaan was bijna het hele jaar out, maar kon half augustus toch al even terugkeren naar het peloton.

Bernal rijdt in San Juan zijn eerste koers van het jaar. Later op het jaar rijdt hij ook de Tour, maar de Colombiaan is nog altijd bezig met volledig herstellen. "In het begin zal ik wellicht ook wat andere taken krijgen in de koers en zal ik de ploeg meer moeten helpen", zegt Bernal bij Sporza.

Bernal won in 2019 al eens de Tour en trekt er begin juli naartoe, maar zich uitspreken over bepaalde doelstellingen doet hij niet. "Neen, ik spreek me er niet over uit. Ik wil competitief zijn. Ik wil gewoon aan de start staan om te beginnen. Ook in de Tour? Het is de belangrijkste koers en ik wil er deelnemen", zegt de Colombiaan nog.