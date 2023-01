Mathieu van der Poel blijft nog een dag in Spanje voor hij afreist naar Frankrijk voor laatste Wereldbeker

Mathieu van der Poel blijft nog even in het buitenland.

Na de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm keerde Wout van Aert dinsdag al terug naar België en rijdt hij zaterdag in Hamme. Mathieu van der Poel doet dat niet, hij bleef nog in Spanje.

En dat doet Van der Poel nog zeker tot donderdag in Spanje voor hij afzakt naar Frankrijk voor de Wereldbeker in het Franse Besançon, dat meldt HLN. De twee ontlopen elkaar dus in het laatste weekend voor het WK.

Na de Wereldbeker in Frankrijk zakt Van der Poel wellicht ook af naar België in de laatste rechte lijn naar het WK in het Nederlandse Hoogerheide.