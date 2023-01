Nairo Quintana spreekt geruchten tegen en wil nog doorgaan met koersen bij een WorldTour-ploeg

De onzekere situatie van Nairo Quintana bracht een geruchtenmolen in gang. Van stoppen met koersen, zoals in Colombiaanse media werd gevreesd, is geen sprake.

In de voorbije Tour de France werden sporen van Tramadol aangetroffen bij Quintana, wat ertoe leidde hem uit de uitslag te schrappen. De klimmer mag voorts wel blijven koersen, maar zijn contract bij Arkéa-Samsic liep af en met een andere ploeg is het ook niet tot een overeenkomst gekomen. In de media in zijn thuisland werd al gewag gemaakt van een mogelijk wielerpensioen van Quintana. Dat heeft de winnaar van twee grote ronden tegengesproken op een persconferentie. Naar eigen zeggen staat Quintana ter berschikking van alle WorldTour-ploegen. AFREIZEN NAAR EUROPA De Zuid-Amerikaan wil dus ook nog op het hoogste niveau actief blijven. Het plan is om naar Europa te komen om hier met ploegen te onderhandelen.