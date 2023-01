Remco Evenepoel blaast vandaag 23 kaarsjes uit: een overzicht van wat hij tot nu toe bereikte

Remco Evenepoel is jarig!

Remco Evenepoel viert zijn 23ste verjaardag niet met vrienden of familie maar wel in de koers tijdens de vierde rit van de Ronde van San Juan. Na de koers zal er wellicht toch een klein feestje af kunnen, want na de vierde rit is er een rustdag.

Evenepoel wordt dus nog altijd maar 23 en heeft al een palmares op U tegen te zeggen. Zijn eerste overwinning bij de profs pakte Evenepoel toen hij slechts 19 jaar en 139 dagen was, in de Ronde van België.

Sindsdien timmerde Evenepoel al stevig aan zijn palmares. Zijn teller staat nu op 37 profzeges waarvan 10 eindklassementen en 9 tijdritten. Van die 37 ritzeges zijn er natuurlijk heel wat grote koersen bij.

Twee keer de Clasica San Sebastian, Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK op de weg. Dat won hij allemaal voor zijn 23ste. En dat palmares zal in de komende jaren alleen maar groter worden.