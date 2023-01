Simmons kreeg beelden van Štybar in 2020 van coach: "Wist perfect waar ik moest demarreren"

Quinn Simmons heeft iedereen verrast in de Ronde van San Juan.

In 2020, de laatste editie van de Ronde van San Juan, kwam het peloton al eens aan op het autocircuit van San Juan Villicum. En dat wist Quinn Simmons maar al te goed.

"Deze ochtend heb ik die beelden bekeken. Ik heb het met mijn coach en de andere renners besproken, ik wist perfect waar ik moest demarreren. In dit soort aanvallen, ben ik een van de beste van de wereld. Alles verliep goed", zei Simmons achteraf in het flashinterview.

"Ik krijg weinig kansen om te winnen. Ik kan niet winnen in de sprint en ook niet in de echte bergritten, dus dan blijft er weinig over. Dit soort zware etappes zijn met andere woorden de ritten waar ik het moet doen", zei Simmons nog.

Het is voor Quinn Simmons (21), de juniorenwereldkampioen van 2019, nog maar de derde profzege na een rit en de eindwinst in de Ronde van Wallonië in 2021.