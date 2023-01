Yves Lampaert eerste Belg in chaotische sprint in San Juan: "De trein stond niet op de rails"

Geen nieuwe ritzege voor Soudal-QuickStep.

In de tweede rit in Ronde van San Juan kon Soudal-QuickStep voor een eerste keer zegevieren dit seizoen met Fabio Jakobsen. Maar de Europese kampioen kon dat in de derde rit niet herhalen.

Quinn Simmons verraste het peloton met een late uitval en hield ook stand. Yves Lampaert werd eerste Belg en de eerste renner van Soudal-QuickStep op de achtste plaats.

"We verloren elkaar een beetje, de trein stond niet op de rails. Het was daarna ieder voor zich. Ik zat links toen Quinn Simmons rechts ging en voor ik het goed en wel besefte had hij 30 meter", zei Lampaert achteraf bij Sporza.

In 2020 deed Zdenek Stybar, toen nog ploegmaat van Lampaert, exact hetzelfde en Simmons had dat voorbeeld ook bekeken. "Ik wist van Zdenek Stybar dat zo'n gat voldoende is. Dat kun je hier heel moeilijk dichten. Maar hij heeft verdiend gewonnen", zei Lampaert nog.