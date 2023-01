🎥 Marijn van den Berg de beste in natte en bochtige laatste kilometer op Mallorca voor Vernon en Girmay

In Mallorca is voor de tweede dag op rij gekoerst.

In de Challenge Mallorca was woensdag de Portugees Rui Costa de beste in de Trofeo Calvia, donderdag was het de beurt aan de Trofeo Ses Salines - Alcudia. Het parcours verliep vrij vlak, behalve een klim op zo'n 30 kilometer van de streep, de Coll de Sa Batalla met 8,7 kilomter aan 5%. Daarna volgde nog een klein klimmetje van 400 meter aan zo'n 4%.

Vier renners kozen voor de vlucht van de dag. De Italiaan Alessandro Fancellu, de Amerikaan Colby Lange, de Spanjaard Luis Ángel Maté en de Nederlander Julius van den Berg. De voorsprong van de vier was maximaal zo'n vier minuten, maar op de klim werden ze bijgehaald na controle van Soudal-QuickStep en Intermarché-Circus-Wanty controleerden de vlucht voor een sprint.

Politt probeert, maar toch een sprint

De Duitser Nils Politt ging er in de afdaling, op zo'n 20 kilomter van de streep, vandoor en bouwde een voorsprong uit van zo'n 20 seconden. Op 7 kilometer van de streep werd hij gegrepen en werd alles klaar gemaakt voor een sprint. Onder meer Tim Declercq zette zich aan de kop van het peloton.

Op het natte en bochtige wegdek was de sprint organiseren moeilijk in de laatste kilometer. Marijn van den Berg ging als beste door de laatste bocht en raakte als enige zijn remmen niet aan. De Nederlander pakte een voorsprong en won. Ethan Vernon (Soudal-QuickStep) werd tweede, Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty). Het is voor Van den Berg (23) de eerste profzege.