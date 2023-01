Doek valt over Zweedse Women's WorldTour-koersen: te hoge kosten nekken de wedstrijden in Vaargaarda

2 Zweedse koersen hebben er de stekker uitgetrokken. De hoge kosten zijn de boosdoener.

Op 19 en 20 augustus 2023 stonden 2 koersen in Zweden op het programma van de Women's WorldTour. Allebei gingen ze in en rond Vaargaarda door. Eerst stond er een ploegentijdrit op het programma, ter ere van de broers Pettersson die 3 keer het WK ploegentijdrit over 100 km wonnen. Een dag later volgde de wegrit.

Door die data mogen een dikke streep, want de organisatie besliste om ermee te stoppen. De reden daarvoor zijn de te hoge kosten. "De organisatie van de wedstrijden kost zo'n 4 miljoen Zweedse kroon (zo'n 360 000 euro, red.). Ondanks langdurige steun van partners, kan het evenement niet gefinancierd worden zonder de organisatie niet in gevaar te brengen", klinkt het.

Afgelopen seizoen leek Marianne Vos de wegrit gewonnen te hebben, maar ze werd nadien gediskwalificeerd. Audrey Cardon-Ragot werd zo als winnaar uitgeroepen en zij is de laatste winnaar van de wedstrijd in Vaargaarda. In 2015 won Jolien D'Hoore de wedstrijd. De laatste winnaar in de ploegentijdrit was Trek-Segafredo.