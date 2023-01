Marianne Vos zal haar wereldtitel niet verdedigen in Hoogerheide door blessure: "Ontzettend jammer"

Na Pidcock bij de mannen, geeft ook Vos bij de vrouwen forfait voor het WK veldrijden.

Bij Tom Pidcock past het WK veldrijden van volgende week niet in de planning door het voorjaar, bij Marianne Vos zijn het fysieke klachten die haar weerhouden om te starten in Hoogerheide.

Vos (35) zou al een hele tijd last hebben van een vernauwing van haar bekkenslagader en dat zou haar niet in staat stellen om dit seizoen goed te presteren. Vos won dit seizoen in Kortrijk en werd in Woerden tweede.

"Het is ontzettend jammer dat het zo loopt. Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar", klinkt het bij Vos.