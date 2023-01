Cian Uijtdebroeks rijdt de hele dag in de Trofeo Andratx in de aanval: "Alles gegeven"

Cian Uijtdebroeks heeft in de Trofeo Andratx nog maar eens zijn visitekaartje afgegeven. Hij reed de hele dag in de aanval en was sterk, maar in de finale moest hij de winnaar laten gaan.

"Het was een heel zware dag", vertelde Cian Uijtdebroeks via Bora-Hansgrohe. "Ik wou al vanaf het begin mee zijn. In de Vall de Mossa viel ik aan en enkele kilometers later kwamen nog 5 renners aansluiten." Dat zestal met onder meer ook Kobe Goossens was de vlucht van de dacht. "Maar in de afdaling van de Coll de Sóller viel Goossens aan en ik was de enige die hem nog kon volgen", ging Uijtdebroeks verder. "Vanaf dat moment was het alles geven." In de afdaling van de Coll de Puig Major moest Uijtdebroeks Goossens laten gaan. "Spijtig genoeg was ik op het einde wat vermoeid en kon ik het gat op Goossens niet meer dichten. Ik gaf nog alles, maar op een kilometer van het einde werd ik door de achtervolgende groep gegrepen", besloot Uijtdebroeks.