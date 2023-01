Klassement X²O-trofee: comfortabele voorsprongen bij de mannen en de vrouwen

Na enkele weken pauze is de X²O-trofee terug. Tijd om het klassement nog eens op te frissen.

Eli Iserbyt voert al de hele tijd een serieuze strijd met Lars van der Haar uit. Eerst stonden ze op enkele seconden van elkaar, maar na het drieluik Baal, Herentals en Koksijde is dat verschil groter geworden. Iserbyt heeft een voorsprong van 1'36". De anderen staan op meer dan een cross achterstand (meer dan 5 minuten).

Stand X²O-trofee mannen:

1. Eli Iserbyt: 5u11'44"

2. Lars van der Haar: +1'36"

3. Jens Adams: +6'36"

4. Michael Vanthourenhout: +9'04"

5. Pim Ronhaar: +9'48"

© photonews

Bij de vrouwen was er tijdens dat drieluik een hele aardverschuiving. Denise Betsema had een voorsprong van zo'n 4 minuten, maar in Herentals beleefde ze een baaldag en in Baal en Koksijde ging het ook niet voortreffelijk. Lucinda Brand profiteerde en staat aan de leiding.