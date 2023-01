Marianne Vos (35) verlengt haar contract bij Nederlandse Jumbo-Visma

Donderdag kwam Jumbo-Visma nog met slecht nieuws komen over Marianne Vos. De Nederlandse moest afzeggen voor het WK veldrijden in Hoogerheide doordat ze weer last heeft van een vernauwde bekkenslagader.

Vrijdag is er beter nieuws: Vos (35) verlengt haar contract bij Jumbo-Visma tot eind 2025. Het contract werd allicht getekend voor de blessure van Vos weer opspeelde, maar de Nederlandse gaat dus toch door met koersen.

"Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen. Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team. Ik ben enorm gemotiveerd om hard te trainen om zo het allerbeste uit mezelf halen", klinkt het bij Vos.

"Het is mooi dat ik mijn ervaring kan delen met de jongere rensters binnen het team, maar tegelijkertijd leer ik ook van hen. Ze laten mij met andere ogen naar bepaalde dingen kijken. Zo houden we elkaar fris en scherp en vormen we samen een sterke ploeg."

Vos recently signed a new contract that runs until 31 December 2025.



🗣 @marianne_vos: "I enjoy racing and fighting for victory as a team. In recent years, women's cycling has advanced to such a professional level that I continue to discover new challenges." #marianne2025