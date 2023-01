Shirin van Anrooij lag wakker van keuze voor WK bij elites of beloften: "Na Benidorm niet meer dan 4u geslapen"

Shirin van Anrooij koos om deel te nemen bij de beloften op het WK in Hoogerheide.

Het was heel lang twijfelen voor Shirin van Anrooij (20). In welke categorie zou ze deelnemen op het WK veldrijden in Hoogerheide, de elites of de beloften? Maandag maakte ze haar keuze en koos ze voor de beloften.

En die keuze was duidelijk erg moeilijk. "Ik heb lang getwijfeld en het heeft me wel wat energie gekost. De nacht na Benidorm heb ik niet veel meer dan vier uur geslapen. Maandagochtend is de definitieve beslissing gevallen. Dat geeft me rust", zegt ze op de website van de X²O-Trofee voor aanvang van de cross in Hamme.

Van Anrooij neemt dus op 5 februari, op haar 21ste verjaardag, deel bij de beloften. "Een kans op de wereldtitel bij de elite laat je niet liggen, maar ik wil mijn periode bij de beloften afsluiten met een regenboogtrui. Twee jaar geleden had ik in Oostende niet moeten starten na die val in Tabor en vorig jaar liep het mis. Had ik al een wereldtitel gepakt, dan startte ik nu allicht wel bij de elite", zegt ze nog.

Hamme als laatste test

Van Anrooij start zaterdag in de cross in Hamme en krijgt daar onder meer concurrentie van topfavoriete voor de regenboogtrui bij de elites, Fem van Empel. Ook Brand, Alvarado, Betsema, Van Alphen en Nobert-Riberolle staan aan de start.