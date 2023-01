Voorbeschouwing X²O Trofee Hamme: Wout van Aert duikt een laatste keer het veld in voor het WK

Zaterdag in Hamme rijdt Wout van Aert voor het laatst in het veld voor het WK in Hoogerheide.

Geen Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck zaterdag in Hamme, zij kiezen voor de Wereldbeker op zondag in Besançon. Jumbo-Visma laat ook Fem van Empel starten in Hamme en niet in Besançon zoals eerst gepland. Haar grote concurrentie Puck Pieterse is er in Hamme dan weer niet.

De laatste manche van de X²O-Trofee dateert alweer van 5 januari in Koksijde. Toen wonnen Wout van Aert en Shirin Van Anrooij. Bij mannen heeft Eli Iserbyt zo'n anderhalve minuut voorsprong op zijn enige concurrent Lars van der Haar in het klassement. Lucinda Brand heeft 49 seconden voorsprong van 49 seconden op Van Empel en 1'17" op Alvarado.

Parcours

De start en finish zijn in vergelijking met andere jaren verwisseld in Hamme. Daarna volgt een technische passage waarna het richting de vijver gaat. Verder zijn er ook nog balkjes, een stuk door een bos en een weide voorzien.

Echt noemenswaardige speciale elementen zijn er dus niet aanwezig op het parcours, maar langs het parcours zal er wel weer publiek zijn. Dat was er vorig jaar niet.

Favorieten vrouwen

Fem van Empel staat voor haar laatste test voor het WK in Hoogerheide. Van Empel toonde in Benidorm dat ze stilaan weer naar een topvorm toegroeit na haar val in Val di Sole. In Hamme moet Van Empel vooral concurrentie verwachten van Shirin van Anrooij, die in tegenstelling tot Puck Pieterse wel start.

Ook de leidster in het klassement, Lucinda Brand, Ceylin Alvardo en Denise Betsema staan aan de start. Bij de Belgen is het uitkijken naar Norbert-Riberolle, die in Zonnebeke wel een oplawaai kreeg van Betsema.

Favorieten mannen

Wout van Aert legt in Hamme zijn laatste hand aan zijn WK-voorbereiding en moet daarbij dus niet rekenen op concurrentie van Mathieu van der Poel. Van Aert won in 2014 en 2015 al eens in Hamme en wil daar zeker nog een derde bij doen. Hij wordt de te kloppen man.

Ploegmaats Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn er ook in Hamme. Iserbyt tankte vertrouwen met een derde plaats in Benidorm, Vanthourenhout moest dan weer ziek afzeggen en moet snel zijn goede vorm terugvinden voor het WK. Ook Lars van der Haar zal vooraan meestrijden, zeker met het oog op het klassement.

Daarachter is het uitkijken naar mannen zoals Thibau Nys, Ryan Kamp, Jens Adams en Vincent Baestens. Lander Loockx greep naast een selectie voor het WK en zal willen wegspoelen met een mooie notering in Hamme.