🎥 Australiër Sam Welsford verrast topsprinters Sam Bennett en Fabio Jakobsen in Ronde van San Juan

Na een bergrit was het opnieuw aan de sprinters in Argentinië

In de Ronde van San Juan hadden de renners al vier sprintetappes en één bergetappe achter de rug. Op de voorlaatste dag was het weer aan de sprinters in Argentinië. Egan Bernal haalde de finish niet, hij gaf op met kniepijn na een val in de eerste rit.

Een groep van zeven renners bleef lang uit de greep van het peloton, maar moest zich op 20 kilometer van de streep toch gewonnen geven. Onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel zette zich weer in de trein voor Europees kampioen Fabio Jakobsen.

Welsford pakt tweede profzege

Maar de Nederlander kon het werk zijn ploegmaats niet afmaken. En ook eerdere ritwinnaars Sam Bennett of Fernando Gaviria konden het zegegebaar niet voor een tweede keer maken dit seizoen.

De Australiër Sam Welsford (27) verraste de topsprinters en pakte nog maar zijn tweede profoverwinning na een ritzege in Turkije vorig jaar. De Colombiaan Miguel Angel Lopez blijft leider. Zondag staat er nog een laatste rit op het programma, dan staat er nog een sprintetappe op het programma op een lokaal circuit in San Juan zelf.