🎥 Nederlandse Adegeest klopt Amanda Spratt in de Cadel Evans Great Ocean Road Race

De Cadel Evans Great Ocean Road Race voor vrouwen is al gereden, met de Nederlandse Adegeest als triomfantelijke winnares.

Een dag voor de mannenkoers meldden de vrouwen zich al voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race, de eerste wedstrijd uit de Women's WorldTour in 2023. Het werd een koers van 140,8 kilometer met een toch wel pittig verloop.

Door de beklimmingen van de Challambra Crescent werd het peloton volledig uiteen geslagen. Loes Adegeest van FDJ-SUEZ en Amanda Spratt van Trek-Segafredo zagen hun kans om weg te rijden van de rest. Hun voorsprong op een groep van een ruim tiental achtervolgsters was beperkt, maar voldoende.

LOES ADEGEEST WINS THE @Deakin ELITE WOMEN’S RACE IN A DRAMATIC FINISH! 🏆#CadelRoadRace pic.twitter.com/rF4cRRDcpk — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) January 28, 2023

Een sprint met twee moest dus uitmaken wie zich tot winnares zou kronen. Dat bleek een kolfje naar de hand van Adegeest, die de maat nam van de Australische Spratt. Er konden zelfs twee Nederlandse dames op het podium, want Nina Buijsman won de sprint voor de derde plaats, vier seconden nadat het leidersduo over de streep was gekomen.