Fem van Empel wint in Hamme op cruise control haar laatste cross voor het WK veldrijden

Fem van Empel heeft haar laatste cross voor het WK gewonnen.

In Hamme veel toppers aan de start met Van Empel, Van Anrooij, Brand, Betsema en Alvarado. Puck Pieterse was er niet, zij rijdt zondag in Besançon. Geen nieuw duel dus tussen Van Empelen Pieterse en dus kreeg Van Empel weer grotendeels vrije baan.

De beste start was wel voor Lucinda Brand nadat Van Empel even bleef haperen in de modder. De Europese kampioene reed het gat echter snel dicht en ook de rest sloot weer aan.

Lang wachtte Van Empel echter niet om weg te rijden, aan het einde van de eerste ronde was het al zover. Van Anrooij volgde op plek twee en daarachter volgde het trio Brand, Betsema en Alvarado.

Makkelijke zege voor Van Empel

Alvarado reed nog weg van Brand en Betsema, wat vooral interessant is voor het klassement. Van Empel won met overmacht in Hamme, Van Anrooij werd tweede op 1'14", Alvarado mocht mee op het podium en werd derde op 1'30".

Lucinda Brand eindigde vijftien seconden later op 1'45", Denise Betsema vijfde op 2'30". Van Empel wordt ook de nieuwe leidster in het klassement, maar rijdt de laatste twee crossen in Lille en Brussel niet meer.