Kobe Goossens wint voor de tweede dag op rij in natte en koude omstandigheden: "Vind het niet leuk, maar ben er wel goed in"

Een dag na zijn eerste profzege was het meteen opnieuw prijs voor Kobe Goossens.

Kobe Goossens (26) begon dit seizoen aan zijn vierde seizoen als prof. In de vorige drie jaren had hij nog geen profzege kunnen boeken. Na drie koersdagen in 2023 zit Goossens al een twee overwinningen, het gaat plots snel.

"Het is echt ongelooflijk. Vandaag voelde ik me erg sterk, maar na de eerste klim kreeg ik het erg koud. Mijn teamgenoten bleven maar zeggen dat ik de beste was op de klim en dat deed me er heel hard in geloven. Toen moest ik het afmaken want mijn ploegmaten hebben heel hard gewerkt", zei Goossens in het flashinterview.

Het was voor de tweede dag op rij erg koud en nat op Mallorca, het lijkt wat op Belgische weer merkte de Spaanse interviewer op. "Het is niet dat ik het leuk vind, maar meestal ben ik er best goed in. Ik hou ook de zon, maar bij slecht weer heb ik altijd goede prestaties."