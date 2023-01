Remco Evenepoel eerlijk na te vroege aanval op Alto Colorado: "Geen slimme zet, ik had beter moeten weten"

Remco Evenepoel maakte een inschattingsfout met zijn aanval op de Alto Colorado. Zo eerlijk was hij wel om dat achteraf ook toe te geven.

Evenepoel reageerde bij Sporza en VTM na rit 5 in de Ronde van San Juan en verklaarde wat zijn intenties waren met zijn aanval. "Het was eerder om de koers open te breken. Ik hoopte een paar man mee te krijgen, maar niemand had al goesting. Als ik eerlijk moet zijn: het was geen slimme zet. Een beetje dom. Achteraf komen ze over mij en rijden de besten wel weg."

"De schade kon beperkt blijven, behalve ten opzichte van de beste jongens", merkt Evenepoel wel op. "Zij komen van op hoogte in Colombia en kennen een heel andere voorbereiding. Er had meer in gezeten. Een les voor misschien een volgende editie. Ik merk dat het er nog niet in zit om het tempo hoog te houden na zo'n inspanning als die op tien kilometer van de meet. Bedoeling is om daar de komende weken op te trainen."

GROTE HOOGTE

"Ik had beter moeten weten", bleef het klinken. "Ik had mijn ervaring moeten uitspelen. Op het moment dat ik aanging, zaten we al op 2200 meter hoogte en dat voelde ik meteen. Het ging gewoon even niet. Daarna haalde ik wel weer de goede waarden die ik nodig had om vooraan te kunnen volgen. Die aanval heeft mij wel 2-3 kilometer genekt. Als ik slimmer had geweest, had ik wel met die tweede groep mee kunnen zijn, denk ik."

Kortom: weer een les geleerd en volgende keer iets meer nadenken over waar een demarrage te plaatsen. "Ik ben ontgoocheld met mijn keuze. In het wiel ging het echt heel vlot. Mijn aanval had ik misschien beter gehouden voor de laatste kilometer."