Tussenstand X²O Trofee: Iserbyt comfortabel aan de leiding, Van Empel neemt tijdelijk over

Er is weer flink wat gewijzigd in het klassement van de X²O Trofee.

Fem van Empel staat na een derde overwinning op zes crossen aan de leiding in de Soudal Ladies Trophy, zoals het klassement heet bij de vrouwen.

Maar de Europese kampioene rijdt de laatste twee manches in Lille en Brussel niet meer bevestigde ze na de cross in Hamme. Met haar moet dus eigenlijk geen rekening worden gehouden voor het klassement.

Lucinda Brand staat voorlopig tweede in het klassement, maar technisch gezien is ze dus al leidster. Brand heeft een voorsprong van 1:07op Ceylin Alvarado en 2:50 op Denise Betsema. De rest volgt al op meer dan 6 minuten.

Tussenstand Soudal Ladies Trophy

Fem van Empel 4:56:04 Lucinda Brand +1:02 Ceylin Alvarado + 2:09 Denise Betsema + 3:52 Shirin van Anrooij +7:39

© photonews

Bij de mannen heeft Eli Iserbyt zijn voorsprong op Lars van der Haar weer kunnen uitbreiden. Iserbyt pakte de 15 seconden bonificatie na de eerste ronde terwijl Van der Haar geen pakte.

Iserbyt kreeg tijdens de wedstrijd dan nog 'hulp' van Pim Ronhaar, de ploegmaat van Van der Haar. De Nederlander sleurde veel op kop in de achtervolging op Van Aert en hield Van der Haar op afstand. Van der Haar verloor uiteindelijk 44 seconden in de uitslag en dus bijna een minuut in totaal op Iserbyt.

Tussenstand X²O Trofee