🎥 Ethan Vernon rondt het werk van Soudal-QuickStep af, Girmay en Van de Paar mee op het podium

Soudal-QuickStep heeft zijn tweede zege van het seizoen geboekt in Mallorca.

Op Mallorca werd voor vijfde en laatste dag op rij een eendagswedstrijd gereden, vandaag de Trofeo Palma. Het parcours was veelal vlak, Arnaud De Lie was de titelverdediger maar rijdt in Frankrijk.

Het weer was ook veel beter dan de voorbije dagen in Mallorca, toen het nog nat en koud was. Er was een kopgroep van een paar renners, maar het peloton hield hen binnen schot.

De aangekondigde sprint kwam er dan ook. Soudal-QuickStep zette een trein op voor de Brit Ethan Vernon, die donderdag al tweede werd. De Brit hield Biniam Girmay maar net af, de Belg Jarne Van De Paar werd mooi derde. Van De Paar werd onlangs nog overgeheveld van het opleidingsteam naar het profteam van Lotto-Dstny en laat meteen zien waarom.

Results powered by FirstCycling.com