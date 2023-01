Ilan Van Wilder in Mallorca voor het eerst op het podium bij de profs: "Derde plaats is een goed resultaat voor mij"

Ilan Van Wilder mocht mee op het podium op de vierde dag van de Mallorca Challenge.

Ilan Van Wilder zat samen met zijn ploegmaat Andrea Bagioli mee in de kopgroep op de vierde dag in de Challenge Mallorca. Bagioli reed op 8 kilomter van de streep lek en Van Wilder moest het alleen zien te klaren. Op zo'n drie kilometer van de streep viel Kobe Goossens aan en die pakte zijn tweede overwinning in twee dagen.

Van Wilder werd na Van Eetvelt derde in de sprint voor het podium, nog maar zijn eerste individuele podium bij de profs. "Dit is het beste dat ik kon doen vandaag. Toen de aanval kwam in de finale was het niet aan mij om het gat te dichten. Het is jammer dat Andrea pech had, anders had ik voluit voor hem gereden", zegt Van Wilder achteraf.

"De derde plaats is een goed resultaat voor mij en daar kan ik tevreden mee zijn. Nu wil ik mijn tijd op Mallorca afsluiten met enkele goede trainingen", zegt Van Wilder nog, die de prijs voor de strijdlust kreeg.