Van Den Spiegel verdedigt uitgebreide Wereldbeker en wijst weer naar overvolle kalender: "Het wordt tijd dat iedereen de realiteit inziet"

De Wereldbeker zit er op voor dit seizoen, maar zorgde meerdere malen voor discussie.

De Wereldbeker zit er na Besançon op voor dit seizoen. Veertien manches telde deze editie, waarvan negen in het buitenland en vijf in België. De nieuwe crossen in Dublin en Benidorm lokten veel volk en ook de tweede editie in Val di Sole was weer een succes.

Volgend seizoen komt daar wellicht nog een grootstad zoals London bij. "Daarnaast respecteren we ook de historiek van de sport: Vlaanderen zal altijd belangrijk blijven", zegt Thomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classic bij HLN.

In de toekomst niet minder manches

Sven Nys, Michel Wuyts en recent ook Lars van der Haar. Allemaal hadden ze kritiek op de uitgebreide Wereldbeker met de vele manches. Er zijn te veel wedstrijden, maar niet in de Wereldbeker vindt Van Den Spiegel, die wijst naar het overaanbod in Vlaanderen. "De kalender is te vol, dáár ligt de zwakte van deze sport."

"Het wordt tijd dat iedereen de realiteit inziet en beseft dat er een overaanbod is. Wij willen over veel spreken, maar wat zeker niet de bedoeling kan zijn, is dat er minder Wereldbekermanches komen en dat hun plaats dan ingenomen wordt door nog meer Vlaamse wedstrijden. Als we deze sport vooruit willen helpen, moeten we dingen durven veranderen", besluit Van Den Spiegel.