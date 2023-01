🎥 Evenepoel laat sprintersploegen even schrikken met late aanval, Welsford pakt tweede op zege op rij

In de Ronde van San Juan is de zevende en laatste etappe afgewerkt. Op een afgesloten circuit in en rond San Juan moesten de renners zes rondes afgelegen. Een nieuwe kans voor de sprinters stond in de sterren geschreven.

Een kopgroep van drie renners werd bij het ingaan van de laatste ronde bij de lurven gegrepen. Maar Remco Evenepoel en Quinn Simmons (winnaar van rit 3) gingen er nog vandoor en namen een voorsprong van zo'n 30 seconden op het peloton.

Op een paar kilometer van de streep was hun vlucht toch over en kwam de sprint er. Morkov probeerde Jakobsen in stelling te brengen, maar de Europese kampioen volgde zijn lead-out niet en zat daarna gevangen in het pak.

De trein van DSM stond wel op de rails en het Nederlandse team loodste Sam Welsford meteen naar zijn tweede overwinning op rij. Jakobsen, die bijna ten val werd gebracht door een toeschouwer, werd nog tweede, Nizzolo werd derde. Miguel Angel Lopez is eindwinnaar in San Juan.

🇳🇱 Fabio Jakobsen comes in contact with a supporter who knocks the glasses off his face in mid-sprint.



Goes to show that safety on sprint finishes needs to be improved! People should not be able to have their arms so close to the riders when they are sprinting!#VueltaSJ23 pic.twitter.com/SYv9DDvydv