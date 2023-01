🎥 VIDEO: Dylan Groenewegen wint met overmacht zijn eerste koers van het jaar in eerste rit Saudi Tour

De Saudi Tour is van start gegaan met een sprintetappe.

De Saudi Tour is weer van start gegaan. Titelverdediger Maxim Van Gils en bij uitbreiding de hele Lotto Dstny ploeg is er niet bij. Met Bingoal WB staat er één Belgische ploeg aan de start. In de eerste rit tussen AlUla International Airport en Khaybar moest zo'n 180 kilometer worden afgelegd.

Een kopgroep van zes renners kozen het hazenpad. Daarbij één Belg, namelijk Aaron Van Der Beken (22), die de overstap maakte van het opleidingsteam van Lotto-Soudal. De vluchters hielden tot zo'n 15 kilometer van de streep vol.

De aangekondigde sprint kwam er, al was er nog een grote val met onder meer enkele renners van Bingoal WB op zo'n kilometer van de streep. Dylan Groenewegen werd perfect afgezet door Mezgec en de Nederlander won met twee vingers in de meet. Meteen zijn eerste overwinning van het seizoen in zijn eerste koers van het jaar.

De Serviër Rajovic werd tweede, de Duitser Walscheid derde. Groenewegen is ook de eerste leider in de Saudi Tour.

🚴🇸🇦 | De eerste voor Dylan Groenwegen! De Nederlander van Team Jayco AlUla overleeft een vervelende valpartij in de laatste kilometer en sprint gemakkelijk naar de zege. 🇳🇱💪



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Mcs2sJshvQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 30, 2023

Results powered by FirstCycling.com