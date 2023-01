Dylan Groenewegen wint meteen zijn eerste koers van het jaar ondanks lekke band in slot: "We hebben erg goed gereden"

Dylan Groenewegen trof meteen raak in de eerste rit in de Saudi Tour.

Net als vorig seizoen is de Saudi Tour de eerste wedstrijd van het jaar voor Dylan Groenewegen. Vorig jaar kon de Nederlander pas zegevieren in de derde rit, dit keer was het al meteen raak. Al was er wel even paniek bij een lekke band op zo'n 30 kilometer van de streep.

"Ik reed verder op een slecht moment lek, maar ik liet de hele ploeg op me wachten en ze wisten me in twee minuten weer goed terug te brengen. We hebben vandaag erg goed gereden", zei Groenewegen in het flashinterview.

"In de finale waren we nog maar met drie renners, maar we wisten het juiste moment af te wachten. We gingen vervolgens aan en ik zag niemand meer… Ik ben erg blij dat we in onze eerste koers al kunnen winnen. De vorm was al goed, maar koersen is nog iets anders", zei de Nederlander nog.