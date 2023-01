INEOS Grenadiers komt met geruststellend nieuws na opgave van Egan Bernal in San Juan

Egan Bernal moest in de voorlaatste etappe van de Ronde van San Juan opgeven met een knieblessure.

Egan Bernal haalde het einde van zijn eerste rittenkoers in 2023 niet. De Colombiaan viel in de eerste rit van de Ronde van San Juan en hield daar pijn in zijn linkerknie aan over.

Tijdens de daaropvolgende ritten had Bernal geen last, maar in de bergetappe speelde zijn knie weer op en ook in de voorlaatste rit was dat het geval waardoor Bernal afstapte.

Het zou niet gaan om dezelfde knie die Bernal begin vorig jaar brak tijdens zijn zwaar trainingsongeval. "Hij is ook onderzocht en er is niets zorgelijks, dus hij zou binnen een paar dagen moeten kunnen herstellen", zegt ploegleider Xabier Zandio bij Cyclingnews.

Bernal wil graag deelnemen aan het nationaal kampioenschap in Colombia komend weekend, maar het is niet zeker of Bernal daar aan de start zal staan. "We denken aan de wedstrijden in Europa en het seizoen in het algemeen. Dit is niet iets wat de plannen voor de rest van het seizoen verandert”, aldus Zandio.