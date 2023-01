Nog altijd geen ploeg, maar Nairo Quintana rijdt komend weekend wel zijn eerste koers van 2023

De Colombiaan heeft nog altijd geen ploeg.

Nairo Quintana en Arkéa-Samsic gingen vorig jaar uit elkaar nadat Quintana in de Tour betrapt werd op tramadol. De Colombiaan reed nog het WK in september, maar reed sindsdien geen wedstrijd meer.

Quintana is ook nog altijd op zoek naar een ploeg, maar vond die nog altijd niet. Vorige week kondigde de Colombiaan aan dat hij wil doorgaan als wielrenner, ondanks het feit dat er geruchten waren dat hij zou stoppen.

Komend weekend zal Quintana voor het eerst deelnemen aan een wedstrijd in 2023, namelijk het nationaal kampioenschap in Colombia. Dat doet Quintana als eenmansploeg. Op dat kampioenschap krijgt Quintana concurrentie van die andere uit gratie gevallen Colombiaan, Miguel Angel Lopez. Hij toonde zijn vorm al met een ritzege en de eindzege in de Ronde van San Juan.