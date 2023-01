Pieter Serry mikt dit jaar op de Ardense klassiekers en hoopt op de Giro: "Veel renners willen die rijden bij ons"

Pieter Serry heeft er met de Ronde van San Juan zijn eerste koers van het jaar opzitten.

Pieter Serry (34) moest vorig jaar in de Vuelta een van de sleutels tot succes worden, maar hij startte niet meer in de negende rit na een positieve coronatest. Dit jaar hoopt hij Evenepoel wel te helpen in de Giro.

Voor de Giro heeft Serry ook nog doelen in België: "Rond de Ardense klassiekers wil ik in orde zijn en dan hoop ik op de Giro. Dat is het plan en ik hoop dat ik erbij ben. Er zijn veel renners die dit seizoen de Ronde van Italië willen rijden bij ons", zegt hij bij Sporza.

Na de Ronde van San Juan, waar het meestal boven de 40 graden was, trekt Serry naar een andere woestijn, in de UAE Tour (20-26/02) waar hij weer in dienst zal rijden voor Remco Evenepoel.