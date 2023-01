Voordeel voor Mathieu van der Poel? Balkjes liggen dichter bij finish en op hellende strook op WK-parcours

De voorbereidingen voor het WK in Hoogerheide lopen op zijn einde en het parcours in Hoogerheide lijkt klaar. Veel wijzigingen zijn door Adrie van der Poel en Marc Dierickx niet aangebracht.

Toch valt er een duidelijk verschil op. De balkjes liggen veel dichter van de finish. Dat is bewust volgens Adrie van der Poel: "De balken lagen voordien voor de VIP-tent, maar die leggen we nu in het rechte stuk voor het podium voor mindervaliden en parallel aan de schuine kant na de trappen", zegt Van der Poel bij Wielerflits.

"We wilden er 100 procent zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt. Nu liggen die dus zo’n 500 meter voor de finish, gevolgd door de trappen en dan de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep", zegt Van der Poel nog.

Volgens Nederlander en ex-veldrijder Jens Dekker is de strook waar de balken nu liggen redelijk bergop en moet er op hoge snelheid gesprongen worden om niet stil te staan na de tweede balk. Dekker denkt de nieuwe plaats van de balken Mathieu van der Poel en Puck Pieterse dan ook een voordeel zal opleveren.

Who will this benefit?

MvdP over WVA in the men elite race, Puck over Fem in the women elite race, and a smattering of others in various categories like Burquier, Molengraaf, Nys (although the u23 men can all jump quite well)