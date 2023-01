Domenico Pozzovivo (40) is nog steeds op zoek naar een ploeg: "Ik voelde me bij Intermarché-Circus-Wanty goed"

Domenico Pozzovivo is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij wil graag ten laatste midden februari bij een ploeg tekenen.

In 2022 zat Domenico Pozzovivo ook in deze situatie. De Italiaan moest lang naar een nieuwe ploeg zoeken. Uiteindelijk vond hij nog een contract bij Intermarché-Circus-Wanty.

Momenteel is Pozzovivo op de Etna op hoogtestage. Daar bereidt hij zich voor op het nieuwe seizoen, maar hij is dus nog op zoek. Een verlengd verblijf bij Intermarché-Circus-Wanty werd genoemd, maar ook Team Corratec en Israël-Premier Tech.

"Israël-Premier Tech wordt moeilijk", vertelde de Italiaan aan La Gazzetta dello Sport. "Ze hebben al veel renners en behoren niet meer tot de WorldTour. Intermarché-Circus-Wanty kan wel. Afgelopen seizoen voelde ik er me goed en ook hebben ze er naast Louis Meintjes niemand anders met mijn profiel. Graag wil ik tekenen tegen midden februari. Zo kan ik me nog optimaal voor de Giro voorbereiden."

Pozzovivo is al 40, maar hij zal niet meteen stoppen. De Giro wordt sowieso niet zijn laatste koers. "Mogelijk wordt dat de Ronde van Lombardije, maar ik sluit 2024 niet uit. Daarover wil ik in juni of juli wel al duidelijkheid hebben. Als die er niet is, zal 2023 mijn laatste seizoen worden", besloot hij.