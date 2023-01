INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo nemen een Belg naar de Ronde van Valencia mee

INEOS Grenadiers gaat met kopmannen Carlos Rodriguez en Thymen Arensman naar de Ronde van Valencia (1-5 februari). Ze zullen onder meer door Laurens De Plus bijgestaan worden. Het wordt de 1e koers van het seizoen voor de 27-jarige Belg. Arensman zal in Valencia zijn debuut voor INEOS maken.

Ook Trek-Segafredo heeft zijn team voor Valencia ook klaar. Ze zullen slechts met 5 in plaats van 7 renners aan de start staan. Ook hoort een Belg bij de selectie. Edward Theuns zakt immers mee af. Hij zal de sprints voor zijn rekening nemen. Ook wordt het zijn seizoensdebuut.

