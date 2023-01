Intermarché-Circus-Wanty nemen 2 Belgen naar Valencia mee: Biniam Girmay en Rui Costa zijn de kopmannen

Intermarché-Circus-Wanty heeft zijn selectie voor de Ronde van Valencia bekendgemaakt. Daarin zitten 2 Belgen, die vooral hun kopmannen zullen moeten bijstaan.

Laurens Huys en Loïc Vliegen zullen vooral hun kopmannen in de Ronde van Valencia moeten bijstaan. Die kopmannen zijn Biniam Girmay voor de sprints en Rui Costa voor de bergen.

Verder in de selectie zitten ook Mike Teunissen, Madis Mihkels en Georg Zimmermann in de selectie. Teunissen kan ook de sprints voor zijn rekening nemen, maar het parcours in Valencia oogt heel zwaar. Er zit geen enkele vlakke etappe tussen.

Zo zullen er 13 Belgen in Valencia aan de start staan. Eerder waren ook al de deelnames van Edward Theuns (Trek-Segafredo), Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Tom Devriendt (Q36.5), Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma) en Ruben Apers, Kamiel Bonneu, Toon Clynhens, Sander De Pestel, Lindsay De Vylder, Jules Hesters en Ward Vanhoof van Flanders-Baloise.