Jonathan Milan pakt meteen zijn 1e zege van het seizoen: "Dat was ook het doel"

Jonathan Milan heeft in het nieuwe seizoen bij zijn 1e deelname aan een massasprint meteen raak geschoten. Hij klopte onder meer Dylan Groenewegen.

"Vorig seizoen eindigde ik met 2 ritzeges in de CRO Race", vertelde Jonathan Milan na afloop in het flashinterview. "Mijn doel was om in mijn 1e koers van het seizoen meteen weer te zegevieren. Individueel of met de ploeg."

In de 1e etappe van de Saudi Tour sprintte Milan niet mee: "We trokken de kaart van Dusan Rajovic, maar hij werd 2e. Al kon ik hem door mechanische pech niet helpen. Deze keer mocht ik dus wel meesprinten." Dat leverde meteen ook ritwinst op.

De komende 2 ritten worden voor de klassementsrenners. "Ik zal me in die ritten voor de kopmannen opofferen", aldus Milan. Bij Bahrain-Victorious is dat Santiago Buitrago.