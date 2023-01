Nog deelnames van Belgen voor de Ronde van Valencia bevestigd: Jumbo-Visma, Q36.5 en Flanders-Baloise doen het aantal aandikken

Eerder waren al de deelnames van Laurens De Plus en Edward Theuns aan de Ronde van Valencia bekendgemaakt. Zij rijden respectievelijk voor INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo.

Er zullen nog meer Belgen aan de start staan. Tosh Van der Sande werd door Jumbo-Visma geselecteerd. Hij zal onder meer sprinter Olav Kooij bijstaan. Daarnaast behoren ook Koen Bouwman, Sam Oomen, Michel Hessmann en Lars Boven tot de selectie.

Q36.5 neemt Tom Devriendt mee naar Valencia. Het wordt zijn 1e koers van het seizoen. Hij zal sprinter Matteo Moschetti en klassementsrenner Damien Howson bijstaan. Daarnaast zijn er ook nog Nicolò Parisini, Antonio Puppio, Tobias Ludvigsson en Filippo Conca.

